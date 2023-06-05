В начале рабочей недели в Петербурге не ожидается дождей

В Петербурге в понедельник не ожидается осадков – на смену им пришел ветер. Однако отмечается, что температура воздуха с каждым днем будет подниматься.

Фото: Baltphoto /Валентин Егоршин

С начала новой рабочей недели в Петербурге начнут восстанавливаться погодные условия. Синоптик Михаил Леус поделился в своем телеграм-канале информацией о том, что в понедельник, 5 июня, петербуржцам не стоит ждать дождя – однако вместо него придет ветер.

Так, в городе на Неве погодой будет управлять юго-западная периферия циклона, благодаря которой в Петербурге будет облачно с прояснениями, температура воздуха днем составит от +15 до +17 градусов тепла, а ветер подует с западной стороны со скоростью 5-10 метров в секунду.

Также Михаил Леус отмечает, что погода в Ленобласти будет иная – там же при дневной температуре от +13 до +18 местами пройдет кратковременные дожди.

Синоптик подчеркнул, что во вторник, 6 июня, погода станет еще теплее.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что перед потеплением петербуржцев ждет еще один день дождей.