Перед потеплением петербуржцев ждет еще один день дождей

В Санкт-Петербурге 4 июня снова пройдут дожди. Уже со следующей недели на территории региона потеплеет, но пока сырость и прохлада остаются.

Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

В своих социальных сетях ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что в воскресенье по периферии циклона, который замедлил ход над северо-востоком России, в пригород поступит новая порция дождевых облаков. Из-за этого и саму Северную столицу затянут облака, во второй половине дня могут быть прояснения, местами выпадут осадки.

Температура воздуха составит от +12 до +14 градусов, по области показатели установятся на отметках в +10 и +15 градусов. Ветер при этом ожидается западный, со скоростью 4–9 м/с. Атмосферное давление почти не изменится и составит 760 мм рт. ст., что около нормы.

По словам Леуса, в понедельник вероятность дождей невелика, кроме того горожан ждет потепление до +17 градусов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что накануне в некоторых районах города очевидцы заметили «летние снежинки».