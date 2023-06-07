Петербургские депутаты в третьем чтении приняли закон о компенсации за уничтоженные гаражи

Депутаты Санкт-Петербурга утвердили закон, согласно которому владельцы снесенных в рамках реализации концессионных соглашений и проектов государственно-частных партнерств гаражей могут получить компенсацию.

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Новый законопроект был принят в третьем чтении, сообщает пресс-служба Заксобрания Петербурга. Владельцы гаражей смогут рассчитывать на компенсации, выделенные из городского бюджета. Таким образом, часть убытков покроют только тем петербуржцам, чьи гаражи снесли при реализации концессионных соглашений и соглашений о государственно-частном партнерстве.

Уточняется, что закон распространяется на весь период с 1 июля 2008 года. В настоящее время он направлен на подпись губернатора.

Напомним, что до принятия закона выплату могли получить только жители, которые лишились гаражей из-за работ над проектами, оплаченными из городского бюджета.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что сейчас средняя выплата за снесенный гараж достигает примерно 87,5 тысячи рублей, при этом максимально хозяин постройки может получить рассчитывать на 120 тысяч рублей. Окончательный размер компенсации определит тип гаража,а а также время его постройки и срок эксплуатации.