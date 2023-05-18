Владельцам уничтоженных гаражей в Петербурге выплатят компенсацию

Петербургские депутаты согласовали решение о выплатах компенсации владельцам гаражей, которые были демонтированы с 2008 года во время реализации концессионных соглашений и ГЧП.

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Соответствующий документ был принят в I чтении депутатами Законодательного собрания Петербурга. Его поддержали 43 человека. Согласно законопроекту, часть убытков будет возмещена владельцам петербургских гаражей, снесенных с июля 2008 года в ходе реализации концессионных соглашений и ГЧП.

В пресс-службе Заксобрания отметили, что частично средства планируют выделять из городского бюджета. Важно, что выплату получат только те петербуржцы, которые лишились собственности в ходе работы над проектами, которые финансировались из казны Петербурга.

Известно, что сейчас средняя выплата за снесенный гараж достигает 87,5 тысячи рублей, при этом максимально хозяин постройки может получить 120 тысяч рублей. Окончательный размер компенсации определяет тип гаража, время постройки и срок эксплуатации.

Напомним, что еще в феврале стало известно о планах сноса крупного гаражного кооператива в Купчино ради масштабного проекта компании РСТИ. Тогда допускалось, что выгодное расположение земли рядом с метро и сквером, а также высокая плотность застройки сулят высокие прибыли.