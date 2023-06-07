После столкновения двух грузовиков и легковушки на внутреннем кольце КАД в Петербурге погиб человек

В Петербурге произошло очередное смертельное ДТП. В этот раз один человек погиб при столкновении автомобилей на КАД.

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В среду, 7 июня, спасатели получили сообщение, что на внутреннем кольце КАД в Красногвардейском районе, у съезда на Руставели, столкнулись два грузовых автомобиля и легковушка. Около 16:45 на место выехали три машины МЧС и 15 человек личного состава.

Очевидцы в социальных сетях отмечают, что в момент аварии фура буквально «влетела» в ограждение.

«Скорость была высокая у него, визга тормозов не было точно, только громкий щелчок и удар», — заметила одна из пользователей группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» социальной сети «ВКонтакте».

Уточняется, что черный легковой автомобиль подлетел в воздух от удара.

В пресс-службе МЧС по Петербургу сообщили, что в результате ДТП погиб один человек. Еще двое граждан получили травмы. В настоящее время обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранители.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что после столкновения десятка автомобилей на Софийской улице возбудили уголовное дело.