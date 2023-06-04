После столкновения десятка автомобилей на Софийской в Петербурге возбудили уголовное дело

По факту серьезного дорожного-транспортного происшествия во Фрунзенском районе возбуждено уголовное дело. Предполагаемым виновником происшествия стал 37-летний водитель грузовика.

Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по СПБ и Ленобласти

После осмотра места происшествия, а также опроса очевидцев следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека» в отношении водителя грузового автомобиля. В настоящее время специалисты продолжают устанавливать обстоятельства и причины ДТП, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и ЛО.

Напомним, что все произошло утром 3 июня на пересечении улицы Софийской и проспекта Славы в Петербурге. По версии следствия, грузовик наехал на двигавшуюся впереди легковушку, а затем выехал на встречку и совершил столкновение ещё с 10 автомобилями.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что после ДТП на Софийской в городские больницы доставили 10 взрослых и двух детей.