Петербуржцам объяснили, почему городу необходима колокольня Растрелли

В Санкт-Петербурге снова прошло обсуждение судьбы пока несостоявшегося архитектурного замысла архитектора Растрелли. Речь идет о 170-метровой колокольне Смольного собора. Эксперты объяснили, зачем необходимо возведение такого масштабного объекта, а также предложили варианты, где можно было бы его соорудить.

Фото: Санкт-Петербург.ру/Соня Кроневальд

Заседание Совета по сохранению культурного наследия при правительстве Петербурга прошло 6 июня в стенах Смольного собора. На мероприятии присутствовали представители экспертного сообщества. В результате сторонники проекта смогли представить результаты изучения исторических документов, которые касаются колокольни и объясняют ее возведение. Пока окончательного решения по поводу реализации идеи еще нет, но эксперты смогли установить, для чего городу еще одна доминанта, сообщает «МК в Питере».

Что думает Растрелли

Так, инициатором обсуждения стал петербургский Фонд содействия восстановлению объектов истории и культуры. Секретарь его попечительского совета Анна Хмелева разобрала аргументы против возведения звонницы, которые были адресованы организации ранее. При этом главный из них касался недосказанности исторического замысла.

По словам Хмелевой, некоторые предполагают, что проект не может быть реализован из-за отказа самого Растрелли в силу эстетических причин или невозможности возвести такой объект. Однако замысел архитектора подтвержден чертежами, макетом и началом строительства колокольни. Позже работы были прерваны из-за внешних факторов. Таким образом, по данным Фонда, отказа Растрелли в строительстве объекта не было подтверждено. Хмелева также подчеркнула, что не обоснованы утверждения об отсутствии соответствующих технологий для возведения колокольни, так как и до этого уже были масштабные проекты.

Необходим перерыв

Колокольню Смольного собора строят с перерывом. Так, все это время шли поиски мастера, который смог бы отлить колокол весом 12 000 пудов. Кроме того, по словам Хмелевой, существуют традиции прошлого времени, согласно которым строительство колокольни не должно происходить раньше возведения самого храма.

Спикеры напомнили, что звонницу создавали и после отъезда Растрелли, вплоть до 1767 года. При этом в России с большим перерывом строились и другие объекты, в частности, 106-метровая колокольня Воскресенского собора в городе Шуя (23 года работ), 82-метровая колокольня Всехсвятского собора в Туле (30 лет), а также 83-метровая колокольня Рязанского Кремля (43 года).

Вопрос влияния и статуса

Следующим вопросом, с которым разбирались в Фонде, стало влияние колокольни на открытые городские пространства и небесную линию. Еще в конце 2021 года горожанам продемонстрировали шоу тысячи светящихся дронов, которые под музыку Бетховена и Вивальди показали, как будет выглядеть объект. Как отметила секретарь попечительского совета Фонда, это мероприятие помогло показать, как колокольня будет влиять на окружение. По мнению представителей Фонда и руководителя ООО «Архитектурная мастерская Мамошина» Михаила Мамошина, объект наоборот исправит вид на Смольный собор с набережных.

В ходе обсуждения был также поднят вопрос о том, что Петербург с появлением еще одной доминанты может быть исключен из перечня объектов, охраняемых ЮНЕСКО. Мамошин сравнил сложившуюся ситуацию со строительством объектов в Барселоне, где помимо Руанского, Кельнского и Лундского соборов есть еще и Саграда Фамилия, которая скоро будет достроен. Несмотря на сложную ситуацию с ЮНЕСКО, попытавшейся наложить вето, строительство собора там продолжается, а конфликт по итогу был исчерпан. В случае со Смольным собором речь идет о его дополнении. Колокольня, по мнению специалиста, полностью впишется в исторический контекст застройки. Также звонница станет очередным ярким примером «петербургского» штукатурного барокко.

Главное – духовность

Духовное сообщество также поделилось мнением насчет возведения колокольни, заказчиком которой была еще императрица Елизавета Петровна. Уточняется, что объект должен нести духовное значение. Настоятель Храма Воскресения Христова «Смольный собор», протоиерей Петр Мухин отметил, что доминанта имеет очень важное значение и станет одним из самых больших похожих сооружений в мире. Однако нельзя забывать, для чего строится колокольня. Ведь храм — это место, где совершается молитва, а человек призывается к добродетели, миру, любви и созиданию.

Академик архитектуры, профессор Татьяна Славина разделила мнение настоятеля. Все дело в том, что человеческому сознанию нужно держать связь с высшими силами. Именно поэтому христианские сооружения тянутся в небо и украшаются особенно тщательно. Подчеркивается, что шпили и купола возводил даже в атеистическом XX. Создание колокольни подкрепит сложившуюся традицию.

Подходящее место

В свою очередь, профессор ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет» Сергей Семенцов заявил, что, с градостроительной точки зрения, вертикальная доминанта городу необходима. Однако пока непонятно, где и какой высоты она будет воспроизведена.

Раньше, например, застройка была одноэтажной. Поэтому колокольня проектировалась высотой 147 метров, при этом в макете Растрелли она стала 173 метра. В настоящее время стандарты изменились, поэтому возводить доминанту с теми же параметрами на старом мете невозможно. Остается еще один вариант – площадь Растрелли. При условии, что руководство и население Петербурга с этим согласится, заметил Семенцов. По результатам опроса, идею возведения в колокольни поддерживают 55% горожан, против 25%. Авторы проекта не против вынести этот вопрос на референдум.

Еще одним вариантом строительства звонницы, по мнению президента Санкт-Петербургского союза архитекторов Владимира Григорьева, может стать участок на пересечении Смольной и Свердловской набережных.

В настоящее время обсуждение вопроса продолжается. Напомним, что объем инвестиций в создание колокольни может составить от 6 до 8 миллиардов рублей. Профинансировать работы планируют за счет внебюджетных источников.