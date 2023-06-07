В Петербурге поддержали социально направленные НКО

Петербургские власти организуют бесплатные печатные площади в государственных зданиях нуждающимся социально ориентированным некоммерческим организациям.

Фото: пресс-служба Заксобрания Петербурга

Соответствующий законопроект 7 июня в третьем и окончательном чтении приняли депутаты Законодательного собрания. Согласно документу, социально ориентированные НКО получат меры поддержки от властей, сообщает «Петроград».

Отмечается, что закон направили в Смольный для подписи. Предполагается, что он заработает с 14 июля.

Таким образом, НКО в Северной столице смогут получить бесплатное печатные площади и услуги по предоставлению вычислительных мощностей.