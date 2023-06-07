Из-за празднования Дня России мосты в Петербурге не разведут в ночь на 13 июня

Петербургские мосты не будут разводить с 12 на 13 июня в связи с празднованием Дня России.

Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

В пресс-службе компании «Мостотрест» предупредили, что в понедельник ночью по переправам города можно будет ездить без перерывов. С 12 на 13 июня мосты разводить не будут из-за мероприятий, приуроченных к празднованию Дня России.

Напомним, что, согласно постановлению Правительства Санкт-Петербурга, разводка мостов не осуществляется в нерабочие праздничные дни.

В случае изменений информацию опубликуют на сайте или официальных страницах СПБ ГБУ «Мостотрест» в социальных сетях. Также отслеживать обновленные данные граждане могут в мобильном приложении «Мосты Петербурга».

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на День города Дворцовый мост развели раньше положенного времени под гимн.