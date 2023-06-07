В связи с ПМЭФ движение транспорта на улицах Петербурга начнут ограничивать с 8 июня

В Северной столице уже с четверга начнут постепенно вводить ограничение для автомобилистов в связи с проведением XXVI Петербургского международного экономического форума.

Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

Так, стоянка и проезд по некоторых участкам дорог в Петербурге будут ограничены до 18 июня. В связи с этим горожан просят заранее планировать маршрут.

Первые ограничения начнут действовать с восьми утра 8 июня, сообщает пресс-служба Комитета по транспорту. Автомобили нельзя будет останавливать на улице Пилотов, а также на участках от Домодедовской улицы до Стартовой улицы и от улицы Пилотов до Внуковской улицы.

Кроме того, в четверг с 12:00 до 16:00 закроют проезд по Петербургскому шоссе от Пулковского шоссе до Витебского проспекта. На следующий день с 8 утра запретят движение по Стартовой улице на участке от Быковской улицы до Внуковской улицы.

Новые ограничения добавят 12 июня. В полночь на 20 улицах, среди которых Исаакиевская площадь, Вознесенский проспект, Стремянная улица и другие, временно запретят остановки транспорта. Также с восьми часов утра будет сужена проезжая часть на дороге в аэропорт, а также еще 22 улицы. По Домодедовской улице, в свою очередь, тоже будет не проехать.

Все ограничения снимут только к 12 ночи 18 июня.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в городе досрочно сняли ограничение движения по Обуховскому мосту.