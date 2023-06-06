Правоохранители помогут мужчине вспомнить кто он и откуда, чтобы он впредь не задавал такие вопросы женщинам в лифтах Красногвардейского района

Жительница Красногвардейского района пожаловалась правоохранителям на озадаченного мужчину, который приставал к женщине с расспросами. Его интересовало кто он и откуда.

В одном из подъездов в Красногвардейском районе, мужчина с пистолетом пристал к жительнице дома в лифте, задавая ей неожиданные вопросы. В пресс-службе Росгвардии по Петербургу сообщили, что мужчину интересовало кто он и откуда.

Примечательно, что и другие жильцы дома видели забывшего кто он, передвигающегося по подъезду, демонстрируя оружие.

Прибыв по данному адресу сотрудники Росгвардии задержали озадаченного мужчину. Им оказался 59-летний петербуржец, имеющий при себе кобуру с травматическим пистолетом «МР-79-9ТМ».

Теперь мужчина вместе с сотрудниками отдела полиции будет искать ответы на интересующие его вопросы, а также ему придется вспомнить откуда у него оружие.

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