В Петербурге правоохранители провели обыск у члена территориальной комиссии партии «Яблоко» Василия Неустроева

В Петербурге задержан Василий Неустроев, член территориальной комиссии от партии «Яблоко». На данный момент не известно, по какой причине в квартире члена избиркома прошел обыск, также неизвестна причина допроса мужчины.

Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Во вторник, 6 июня, у члена территориальной избирательной комиссии от партии «Яблоко» Василия Неустроева прошел обыск. О произошедшем в своем телеграм-канале сообщил зампред партии, депутат петербургского Заксобрания Борис Вишневский, ссылаясь на правозащитника Даниила Семенова.

Известно, что на данный момент Неустроев находится на допросе Главного следственного управления по городу. Отмечается, что к члену ТИК не допускают адвоката, ссылаясь на «продолжающиеся следственные действия».

Борис Вишневский подчеркнул, что данные действия правоохранителей незаконны, так как право на помощь юридического лица имеет каждый.

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