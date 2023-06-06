Роспотребнадзор попросил россиян не пить «Мистер сидр»

Роспотребнадзор по Петербургу призвал жителей России отказаться от употребления пивного напитка «Мистер сидр». Данный алкоголь стал причиной летального исхода 18 человек.

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В пресс-службе роспотребнадзора по Петербургу напомнили, что за последние несколько дней 18 человек из Ульяновской и Самарской области скончались от отравления алкогольным напитком «Мистер сидр», в связи с чем призвали россиян отказаться от употребления данного напитка.

Напомним, 16 жителей Ульяновской и двое жителей Самарской областей скончались после употребления алкогольного напитка «Мистер сидр». По предварительным данным, причиной летального исхода стало отравление метанолом.

Известно, что на всей территории России заблокирована отгрузка и поставка «смертельного» напитка.

В Роспотребнадзоре призвали незамедлительно сообщать о случаях выявления реализации данной продукции по телефонам 8 (812) 764-02-39, 764-02-38, а также uprav@78rospotrebnadzor.ru.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Выборгском районе с концерта известного рэпера госпитализировали 16-летнюю студентку.