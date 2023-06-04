В Выборгском районе с концерта известного рэпера госпитализировали 16-летнюю студентку

Экстренная госпитализация понадобилась 16-летней студентке, которая пришла посмотреть на популярного музыканта в один из клубов Петербурга. У девочки диагностировали сильное отравление.

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Инцидент произошел 3 июня в Выборгском районе. Тогда в одном из клубов проходил концерт известного рэп-исполнителя, на который пришла учащаяся первого курса. В ходе мероприятия подросток потерял сознание и был госпитализирован в тяжелом состоянии. Девочку с пероральным отравлением веществом неустановленного действия поместили на отделении реанимации, сообщает ALLNW.

Позже полицейские опросили однокурсницу пострадавшей, которая объяснила, что незадолго до начала концерта они вместе со знакомой попросили прохожих купить им алкоголь. Выпив его, студентки направились в клуб, где одной из них стало плохо.

В настоящее время все детали и обстоятельства произошедшего продолжают устанавливать специалисты.