Житель Ленобласти подрался с братьями из Петербурга, а после все трое попали в больницу

В Ленинградской области произошла драка между местным жителем и братьями-петербуржцами. После конфликта все трое попали в больницу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в минувший понедельник, сотрудники полиции получили информацию о драке на пересечении Пискаревского проспекта и Муринской дороги. По словам заявителя, в драке участвуют несколько человек, а также слышны звуки выстрелов.

Прибыв на место правоохранители установили, что потасовка произошла между 30-летним жителем Всеволожского района и двумя родными братьями из Петербурга, 35-ти и 27-ти лет.

Оказалось, что между мужчинами внезапно развязался конфликт, в ходе которого 30-летний мужчина достал пистолет и произвел несколько выстрелов в сторону братьев, которые в свою сторону накинулись и побили мужчину.

После произошедшего все трое направились в различные больницы.

С места преступления правоохранители изъяли пистолет, два патрона, три гильзы, биоматериалы, а также видеонаблюдение.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что петербуржец напал с отверткой и ножом на хозяина квартиры, в которую пришел, чтобы выпить.