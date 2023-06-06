В России назвали лауреатов премий за лучшие ESG-проекты

В России прошел ежегодный «День Эколога», в рамках которого многие компании получили награды за экологическую и социальную ответственность. Так, одну из наград получил МегаФон за создание платформы «МегаФон Экология».

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Данная площадка используется промышленными предприятиями для контроля за состоянием окружающей среды. Работа платформы осуществляется путем сбора информации онлайн, после чего сведения обрабатываются и передаются заинтересованным сторонам.

По словам директора по развитию облачных и инфраструктурных решений МегаФона Александра Осипова, необходимость в создании платформы заключается в запросе со стороны бизнеса, который в свою очередь все больше озадачивается вопросом охраны окружающей среды.

Благодаря данной платформе появилась возможность отслеживать состояние окружающей среды, контролировать выбросы с предприятий и следить за состоянием микроклимата.

Примечательно, что по желанию возможно подключить дополнительные функции, например отслеживание выброса парниковых газов и формирование углеродного следа. Александр Осипов отмечает, что данная платформа удачно внедрена на крупных промышленных предприятиях страны и ближнего зарубежья.