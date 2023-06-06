В России назвали лауреатов премий за лучшие ESG-проекты
В России прошел ежегодный «День Эколога», в рамках которого многие компании получили награды за экологическую и социальную ответственность. Так, одну из наград получил МегаФон за создание платформы «МегаФон Экология».
Данная площадка используется промышленными предприятиями для контроля за состоянием окружающей среды. Работа платформы осуществляется путем сбора информации онлайн, после чего сведения обрабатываются и передаются заинтересованным сторонам.
По словам директора по развитию облачных и инфраструктурных решений МегаФона Александра Осипова, необходимость в создании платформы заключается в запросе со стороны бизнеса, который в свою очередь все больше озадачивается вопросом охраны окружающей среды.
Благодаря данной платформе появилась возможность отслеживать состояние окружающей среды, контролировать выбросы с предприятий и следить за состоянием микроклимата.
Примечательно, что по желанию возможно подключить дополнительные функции, например отслеживание выброса парниковых газов и формирование углеродного следа. Александр Осипов отмечает, что данная платформа удачно внедрена на крупных промышленных предприятиях страны и ближнего зарубежья.