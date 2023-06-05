В Петербурге задержали автомобиль, на котором передвигались подозреваемые в убийстве главы строительной фирмы

Росгвардейцы совместно с нарядом ГИБДД задержали у Троицкого моста иномарку, перевозившую подозреваемых в убийстве 48-летнего петербуржца. Ими оказались мужчина и женщина.

Фото: пресс-служба Росгвардии по Петербургу

Правоохранители задержали в центре Северной столицы автомобиль с подозреваемыми в убийстве 48-летнего директора строительной фирмы. Задержание синей иномарки Skoda Rapid произошло у Троцкого моста, сообщает «МК в Питере».

В остановленном автомобиле находились мужчина и женщина, которых правоохранители доставили в УМВД по Приморскому району.

Фото: пресс-служба Росгвардии по Петербургу

Напомним, труп 48-летнего генерального директора строительной фирмы обнаружили утром в понедельник, 5 июня, на строительной площадке. На бездыханном теле петербуржца было множество огнестрельных ранений.