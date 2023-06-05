Роспотребнадзор попросил петербуржцев соблюдать правила личной гигиены, чтобы не завести в своей шевелюре паразитов

В пресс-службе Роспотребнадзора по Петербургу напомнили горожанам о риске заразиться вшами. Вопреки распространенному мнению, что педикулез — участь лиц без определенного места жительства, это заболевание с одинаковой степенью вероятности может встретиться у каждого.

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За прошлый год в северной столице зарегистрировали больше 2700 случаев заражения паразитами, при этом отмечается, что большинство пациентов были от 18 лет. Среди детей выявили 917 случаев.

Известно, что за первые четыре месяца с начала года в Северной столице зарегистрировали уже больше 750 случаев, среди детей заражений почти 400.

Эксперты посоветовали для предупреждения заражения вшами избегать контактов с теми, у кого уже поселились мелкие бескрылые кровососущие паразиты. Также необходимо соблюдать правила личной гигиены.

Родителям напомнили, что не стоит разрешать ребенку пользоваться чужими предметами личной гигиены и проводить осмотр волос и одежды у детей, посещающих детские учреждения.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что петербуржцы поймали больше 1200 клещей за минувшую неделю.