Синоптик Колесов рассказал, что с пятницы в Петербург придет тепло

Ведущий синоптик Петербурга рассказал петербуржцам, когда в город придет настоящее лето. По его пронозу, погодные изменения начнутся в пятницу.

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Синоптик Александр Колесов поделился в своем телеграм-канале информацией о том, когда же в Северную столицу придет долгожданное тепло. Так, по мнению синоптика потепление начнется с пятницы, а перед тем в городе на Неве пройдет сильный дождь в ночь с 6 на 7 июня.

Колесов отметил, что температура на протяжении всей недели будет формироваться под влияние циклонов. Воздух в эти дни будет прогреваться от +15 до +20 градусов и за исключением ночного дождя со вторника на среду, осадков в городе не ожидается.

Примечательно, что на территории Ленинградской области погода будет иная – там на неделе все же пройдут кратковременные дожди.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в начале рабочей недели в Петербурге не ожидается дождей.