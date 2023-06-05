Губернатор Беглов возглавит очередную «рудиментарную» структуру Смольного

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов возглавит совет по улучшению качества жизни горожан. Однако по опыту создания Смольным подобного рода структур можно предположить, что новый орган станет очередным «рудиментом» городской администрации для имитации активной деятельности.

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Комитет по социальной политике Петербурга подготовил проект постановления о формировании совета при губернаторе города по улучшению качества жизни жителей Северной столицы. В настоящее время документ проходит антикоррупционную экспертизу. В проекте уточняется, что совет будет функционировать на добровольческих началах и собираться не реже двух раз в год. Повышать качество жизни в Петербурге планируется путем улучшения качества социальных услуг «с учетом проактивного и человекоцентричного подходов» и разработки предложений по вопросам государственной политики в социальной области.

Однако новая структура может, видимо, создаваться исключительно для имитации бурной деятельности команды губернатора Александра Беглова в данном направлении. Ранее Смольный уже формировал ряд органов, которые по факту становились «рудиментами» управленческого звена в Северной столице. Например, так было с городским штабом по перспективному развитию метрополитена Санкт-Петербурга, которым руководил теперь уже бывший вице-губернатор Максим Соколов. Несмотря на то, что штаб должен был собираться не реже одного раза в месяц, фактически его деятельность прекратилась еще при экс-вице-губернаторе Игоре Албине. При этом никаких вопросов, связанных с развитием городской подземки, штаб так, кажется, и не решил.

Еще одной бесполезной структурой стал Комитет Петербурга по делам Арктики, с помощью которого вокруг городского правительства успешно появлялась видимость активного содействия развитию этих территорий. Как стало известно по результатам проверок, ведомство не приносило, судя по всему, конкретной пользы петербуржцам, дублировало деятельность других комитетов и, возможно, что могло существовать исключительно для освоения бюджетных денег.

Другим сомнительным по своей функциональности органом Смольного стал Совет по сохранению культурного наследия при правительстве Санкт-Петербурга, который начал проводить заседания по важнейшим для Северной столицы вопросам в закрытом режиме. В экспертном сообществе уже называли такой формат обсуждения «диверсией» Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, которая могла, видимо, повлиять на уничтожение исторического наследия Петербурга. Как отмечала координатор общественного движения «Живой город» Антонина Елисеева, решения на подобного рода заседаниях принимаются в интересах строительных компаний и бизнеса, а не в интересах города.