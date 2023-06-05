Пенсионерка вернулась с того света и потребовала заплатить пенсию

Пожилой жительнице Петербурга на протяжении нескольких лет не выплачивали пенсию. Оказалось, что причиной прекращения выплат стало свидетельство о смерти, которое в ЗАГСе составили по ошибке. Вернуться с того света женищина смогла только после жалобы в прокуратуру.

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Пенсионерка из Петербурга смогла доказать, что жива и нуждается в пенсии, только после жалобы в прокуратуру. В пресс-службе ведомства рассказали, что в иной мир петербурженку отправили по ошибке в органах ЗАГС.

Так, в ходе проверки сотрудники прокуратуры установили, что пенсионные выплаты женщине не приходили с 2016 года, так как суд постановил прекратить выплаты на основании ошибочного акта о смерти, составленном в ЗАГСе.

«Воскреснуть» пенсионерке удалось в 2022 году. Прокурор Калининского района обратился в суд с иском о том, что отделение Фонда пенсионного и социального страхования обязаны доплатить женщине пенсию за период с 2016 года по 2022 год.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге инвалид пытается «воскреснуть» через суд.