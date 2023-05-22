В Петербурге инвалид пытается «воскреснуть» через суд

В Санкт-Петербурге 60-летнего инвалида по ошибке записали в список мертвых. Теперь мужчина через суд пытается доказать, что хоронить его пока рано.

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Прокуратура Колпинского района в настоящее время уже провела проверку по заявлению гражданина, которого ошибочно посчитали мертвым. Оказалось, что 60-летнего инвалида второй группы занесли в список умерших, пока он находился на стационарном лечении, сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

Известно, что была создана актовая запись и выдано свидетельство о смерти. В результате заявитель теперь не может получить медицинскую помощь, положенные пенсионные начисления, а также воспользоваться гражданскими правами.

В связи с этим прокурор Колпинского района направил в суд исковое заявление, по которому инвалида необходимо признать живым, при этом актовую запись о смерти аннулировать.

Параллельно специалисты восстанавливают права и социальные гарантии петербуржца.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в городе официально получить работу смогли только 16% инвалидов.