В Петербурге трудоустроены всего 16% инвалидов

Из 487,2 тысяч граждан с ограничениями по здоровью в Петербурге всего 16% смогли трудоустроиться. Эксперты рассказали, в чем заключается проблема трудоустройства маломобильных петербуржцев.

Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

Всего 16% маломобильных граждан в Петербурге смогли трудоустроиться, сообщает Neva.Today.

Эксперты рассказали, с чем связан такой маленький процент трудоустройства граждан с ограничениями по здоровью. Именно строгие обязательства соблюдения техники безопасности и технологический процесс оказались самой веской причиной, вызвавшей затруднения в трудоустройстве.

По информации комитета по труду и занятости Петербурга, в декабре прошлого года в городе создали 18 675 рабочих мест, на 13 888 из которых трудоустроили инвалидов.

По официальным данным на первое января 2023 года в Петербурге живут 487,2 тысяч маломобильных граждан.