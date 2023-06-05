Новгородец под веществами хранил в номере петербургского отеля 6 пакетов наркотиков

В Московском районе Петербурга правоохранители остановили «каршеринговую» иномарку, которой управлял новгородец под веществами. Во время осмотра его номера в отеле, нашлись еще шесть пакетов с наркотиками.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в ночь с 3 на 4 июня, сотрудники ГИБДД во время патрулирования территории в Московском районе остановили машину марки Kia Rio, водителем которой оказался 26-летний новгородец под воздействием наркотиков. Известно, что еще два пакетика с неизвестным веществом дали о себе знать, выпав из кармана задержанного.

Оказалось, что гость Северной столицы проживает в одном из отелей на Выборгском шоссе.

В ходе осмотра номера отеля новгородца, правоохранители обнаружили еще шесть пакетов с наркотическими веществами.

Все изъятое передано криминалистам на экспертизу.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Ленобласти задержали наркомана, избивавшего мужчину метровым силовым кабелем.