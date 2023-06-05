Пьяный ревнивец выстрелил в мошонку бывшему сожителю своей дамы сердца

Ревнивец «подшофе» из Петергофа разобрался с бывшем сожителем своей возлюбленной, совершив несколько выстрелов в него из травматического пистолета. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в ночь с 3 на 4 июня, правоохранители Петродворцового района получили сообщение от 32-летнего мужчины о том, что он выстрелил напавшему на него неизвестному в ногу из травматического пистолета. После выстрела нападавший ретировался.

Приехав на место происшествия сотрудники полиции установили обстоятельства произошедшего. Оказалось, что инцидент произошел между двумя «конкурентами» в любовных делах – нетрезвый заявитель встретил бывшего сожителя своей возлюбленной.

Между мужчинами завязался конфликт, плавно перетекший в выяснение отношений при помощи кулаков. В какой-то момент 32-летний ревнивец решил, что его сопернику недостаточно ударов, после чего достал травмат и произвел несколько выстрелов в сторону конкурента.

Нетрезвому ревнивцу выписали проток об административном правонарушении по статье 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения), после чего отправили ночевать в спецприемник.

Спустя несколько минут полицейским стало известно и о состоянии 31-летнего бывшего сожителя сердцеедки. Его в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в больницу с огнестрельным ранением бедра, голени и мошонки.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Тосненском районе двое мужчин пытались оплатить доставку суши выстрелами из травмата.