Прокуратура утвердила обвинительное заключение организаторам хоррор-квеста в Петербурге

Организаторы хоррор-квеста предстанут перед Ленинским районным судом. Во время своих мероприятий мужчины причиняли участникам квеста физическую боль и не желали прекращать мучения, несмотря на просьбы пострадавших.

Фото: пресс-служба Прокуратуры Петербурга

Прокуратура Адмиралтейского района утвердила обвинительное заключение 20-летнему петербуржцу и 31-летнему жителю Ставропольского края, организовавших хоррор-квест с применением физического насилия к игрокам. В пресс-службе Прокуратуры Петербурга напомнили, что мужчин обвиняют в пункте «а» части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и части 1 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).

Так, следствие считает, что 20-летний житель Петербурга, с целью финансового обогащения, арендовал помещение, не соответствующее требования пожарной безопасности и безопасности жизни и здоровья граждан, после чего написал сценарий игры и в качестве актера нанял своего 31-летнего товарища.

Фото: пресс-служба Прокуратуры Петербурга



Актер, исполняющий роль маньяка, применял насилие к игрокам пользуясь электрошокером, наручниками, свечами и другими предметами.

В феврале этого года шестеро несовершеннолетних в возрасте от 16 до 17 лет получили телесные повреждения различной степени тяжести, однако актер игнорировал просьбы пострадавших остановиться и продолжал применять насилие.

Уголовное дело по существу будет рассмотрено в Ленинском районном суде.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что СК организовал проверку по факту массовой драки рабочих в Приморском районе.