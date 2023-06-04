В Петербурге цены на такси могут взлететь на 30% с начала нового учебного года

В начале следующего учебного года с петербуржцев могут начать просить больше денег за поездки на такси. Некоторые эксперты предполагают, что цена вырастет сразу на 30%.

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Уточняется, что стоимость поездок на такси, вероятно, станет больше больше в случае принятия законопроекта о единых стандартах работы. Допускается, что цены изменятся с начала нового учебного года, сообщает «Петроград».

Так, с сентября стоимость длинных поездок на такси подпрыгнет на 30%, а коротких — в два раза от указанной цены. Эксперты прогнозируют, что горожане станут реже использовать такси для коротких поездок.

Напомним, что главная цель нововведения в сфере такси заключается в создании трех региональных реестрах с подробными данными обо всех перевозчиках, транспортных средствах и их владельцах. Также все автомобили планируют перекрасить в одну цветовую гамму.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что депутаты Северной столицы в первом чтении утвердили новые стандарты такси.