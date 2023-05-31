Петербургские депутаты в первом чтении утвердили новые стандарты такси

В Санкт-Петербург все такси переводят на единый стандарт. Соответствующий законопроект уже поддержали депутаты.

Фото: Baltphoto / Елена Яковлева

Заксобрание Петербурга в первом чтении приняло законопроект о реформе городского такси. Согласно документу, машин всех перевозчиков введут обязательные цвета. Также в сферу такси будут приглашать самозанятых, сообщает «Петроград».

Так, согласно нововведению, предполагается введение единого реестра машин, служб заказа и перевозчиков. Также в качестве водителей смогут устроиться самозанятые граждане.

С введение нового закона для такси установят обязательный цвет. Все автомобили за пять лет планируют сделать белыми с желтой полоской.

Известно, что около 75% петербуржцев поддержали изменения в цветовых стандартах такси. Менять внешний вид машин начнут с сентября.