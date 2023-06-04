Спасатели предупредили петербуржцев о порывах ветра до 15 м/с в начале рабочей недели

В Санкт-Петербурге с начала следующей рабочей недели усилится ветер, несмотря на повышение температуры.

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Об изменении погодных условий жителей Северной столицы предупредили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по города. Отмечается, что, согласно информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 5 июня на территории Петербурга ветер местами усилится до 15 м/с.

В связи с непогодой горожанам лучше держаться подальше от шатких конструкций и деревьев. Также особую осторожность должны проявить водители, чтобы избежать ДТП.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что перед потеплением горожане переживают еще один дождливый и прохладный день. Уже в понедельник столбик термометра должен дорасти до +17 градусов.