На Народной улице 16-летний самокатчик впал в кому после столкновения с иномаркой

В Невском районе несовершеннолетний самокатчик попал к врачам в тяжелом состоянии, столкнувшись с иномаркой. Мальчику диагностировали кому.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, инцидент произошел на улице Народной 3 июня. Около трех часов дня 39-летний неработающий петербуржец на Nissan Note вне зоны пешеходного перехода наехал на 16-летнего учащегося пожарно-спасательного колледжа. Мальчик пересекал проезжую часть на самокате.

В результате пострадавшего с закрытой черепно-мозговой травмой, ударом головного мозга и комой в тяжелом состоянии отправили на больничную койку. Известно, что автомобилист в этом году к административной ответственности за нарушения ПДД не привлекался.

По факту ДТП в настоящее время проводится проверка.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что после массовой аварии на Софийской улице возбудили уголовное дело.