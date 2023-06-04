Работы на КАД между развязками с Софийской улицей и Московским шоссе завершили раньше срока

В Санкт-Петербурге освободилось движение по одному из участков КАД, где шли ремонтные работы. Оказалось, что специалисты закончили мероприятия раньше срока.

Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» сообщили, что между развязками с Софийской улицей и Московским шоссе автомобилисты теперь могут проехать без ограничений. Специалисты завершили ремонт досрочно.

Напомним, что на участке с 14 мая велись мероприятия по замене деформационного шва. Для этого на месте работ поэтапно закрывались по две полосы для движения транспорта. Так, с 30 мая, например, были недоступны третья и четвертая полосы.

Однако ремонт подошел к концу раньше (изначально его планировали завершить 15 июня). Все ограничения, а также временные знаки и ограждения сняты.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в этом году специалисты досрочно сняли ограничения движения по Обуховскому мосту.