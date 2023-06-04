У петербуржцев остался один день на прохождение бесплатного медосмотра в ТЦ «Галерея»

В Санкт-Петербурге вот уже несколько дней проходит акция «Территория здоровья». В рамках мероприятия на территории торгового центра «Галерея» горожанам предоставляют возможность пройти бесплатный медицинский осмотр.

Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

В пресс-службе Комитета по здравоохранению Петербурга сообщили, что акцию организовали и на этих выходных, 3 и 4 июня. Так, при желании в ТЦ «Галерея» возможно пройти осмотр врачей самых различных специальностей, включая урологов, неврологов, оториноларингологов и офтальмологов. Также петербуржцы смогут сделать УЗИ органов малого таза.

Известно, что акция проходит с 31 мая по 4 июня. Воскресенье станет последним денем, когда, взяв полис, СНИЛС и паспорт, горожане смогут прийти на бесплатный осмотр.

Напомним, что прием ведется с 14:00 до 20:00 в атриуме и помещениях на первом этаже ТЦ.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что врачи Северной столицы помогли паре с хромосомным заболеванием стать родителями здорового малыша.