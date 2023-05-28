Петербургские врачи помогли стать паре с хромосомным заболеванием родителями здорового малыша
Петербургские специалисты провели сложнейшую работу, чтобы семейная пара с редким отклонением смогла родить здорового ребенка. Отчетом о своей работе врачи поделились в международном медицинском журнале.
Врачи из Петербурга помогли супружеской паре с редким хромосомным отклонением стать родителями здорового малыша, сообщает «МК».
Оказалось, что к специалистам обратились 36-летний мужчина и 28-летняя женщина. У обоих транслокация хромосом. Для того, чтобы семья могла родить здорового ребенка, врачи провели ЭКО, в ходе которого отобрали среди эмбрионов тот, которому не передались нарушения.
После проделанной работы специалисты опубликовали в международном журнале подробный отчет о проделанной работе.
Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что петербургские врачи отключили сердце женщины, чтобы спасти ее от смерти.