Петербуржцы до осени могут попасть в Хабаровск и Владивосток прямыми рейсами

С июня из Петербурга запустили прямые рейсы в Хабаровск и Владивосток. Теперь путешественникам не нужно делать пересадки в Москве.

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Перевозкой пассажиров займется «Аэрофлот». В компании отметили, что полеты по маршрутам «Санкт-Петербург — Хабаровск» и «Санкт-Петербург — Владивосток» будут выполняться с июня по сентябрь, в период летних отпусков.

Так, до Владивостока будут отправлять около четырех самолетов в неделю, а до Хабаровска — не больше трех. Пассажиры смогут отправиться в путешествие на лайнерах Boeing 777.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что с начала лета из Пулково начали осуществлять прямые рейсы в Тегеран. Напомним, что российские туристы смогут оформить визу по прибытию в страну.