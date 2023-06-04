Здание фабрики «Братья Варгунины» на Октябрьской набережной окончательно разрушили после запрета СК

Дом для служащих Невской писчебумажной фабрики «Братья Варгунины» в Петербурге все-таки разрушили. Демонтаж осуществили даже несмотря на запрет Следственного комитета.

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Речь идет о здании 56 на Октябрьской набережной. О разрушении исторического дома рассказали активисты в Telegram-канале «SOS СПб СНОС».

Информация об окончательном уничтожении дореволюционной постройки появилась около девяти часов вечера субботы. Незадолго до этого очевидцы отмечали, что на место работ прибыли сотрудники СК РФ, которые начали процедуру опечатывания здания и техники. Тем не менее, спасти объект все равно не удалось.

Напомним, что здание уже пытались снести в январе этого года. Тогда начали подготовительные работы, но мероприятия остановил Следственный комитет. В мае дом так и не признали памятником, после чего застройщик решил вновь начать его снос.