На Октябрьской набережной снова пытаются разрушить историческую фабрику «Братья Варгунины»

В Санкт-Петербурге снова покусились на дом для служащих Невской писчебумажной фабрики «Братья Варгунины». Здание, расположенное на Октябрьской набережной, раньше уже пытались снести, и сейчас процесс возобновили снова.

Фото: Скриншот GoogleMaps

О разрушении исторического здания на Октябрьской набережной, 56 сообщили активисты в telegram-канале «SOS СПб СНОС». Уточнялось, что к месту сноса уже приехали сотрудники полиции и Следственного комитета.

Напомним, что работы по демонтажу попытались провести с начала 2023 года, но в этот момент зданием заинтересовался СК РФ. Позже, в мае, дом не был признан памятником, после чего застройщик решил вновь попытаться снести здание.

Активисты заметили, что после прибытия на место сотрудник СК РФ начали процедуру опечатывания здания и техники. Все прочие детали уточняются.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в городе возобновили снос Дома Басевича, из-за чего в соседнем здании началось обрушение фасада.