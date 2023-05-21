Снос Дома Басевича вызвал обрушение фасадов соседних домов

В Петербурге возобновили снос Дома Басевича, однако это вызвало некоторе проблемы. Например, в соседнем Доме Кирилловых началось обрушение фасада здания.

Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Во время работ по сносу Дома Басевича пострадали соседние дома, сообщает dp.ru.

Например, в доме на Большой Пушкарской, 3 появились трещины на фасаде, чердаке и в самих квартирах. Известно, что на место происшествия выехали сотрудники МЧС.

Напомним, снос дома возобновили спустя нескольких судебных заседаний. Против снова выступали Следственный комитет и градозащитники. Оказалось, что здание является вещественным доказательством большого количества пожаров.

Известно, что после снова на месте дома планируется построить школу балета.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что юристы объяснили, как и почему отменяют уголовные дела по северному намыву.