Депутатам предложили ввести для малышей сотрудников детсадов льготные места в учреждениях

В Госдуму поступило предложение, о предоставлении льготных мест в детсадах для детей сотрудников дошкольных учреждений. Рассчитывается, что это может улучшить ситуацию с недостатком младших воспитателей.

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В Республике Татарстан уполномоченный по правам ребенка Ирина Волынец обратилась в Госдуму с предложением улучшить ситуацию с недостатком младших воспитателей в детских садах России. Об этом сообщает «МК в Питере».

Специалист выдвинула депутату Государственной думы Яне Лантратовой свою идею, которая может позволить увеличить число сотрудников для работы с малышами. В частности, Ирина Волынец предложила позволить работникам детских садов зачислять своих детей в дошкольные учреждения по упрощенной схеме. По мнению омбудсмена, так мамы и бабушки страны будут заинтересованы в трудоустройстве на необходимые садам должности.