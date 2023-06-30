В Петербурге появятся сто новых паркоматов

В Василеостровском районе и на Крестовском острове Северной столицы установят сто паркоматов для платных парковок. Они начнут свою работу уже в ноябре этого года.

Фото: Baltphoto/Николай_Овсянников

На улицах Петербурга появятся сто дополнительных паркоматов. СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт–Петербурга» уже объявил конкурс среди подрядчиков на их установку. Об этом сообщает АБН.

Так, начальная цена сотни паркоматов – около 156 млн рублей. Их установят на двух зонах платной парковки, которые начнут свою работу в ноябре 2023 года. В частности, в Василеостровском районе и на Крестовском острове.

На данный момент основной подрядчик, который занимается установкой паркоматов в городе на Неве — это ООО «Проф–Ит Городские решения». Организация поставила уже более 200 единиц такого оборудования в зонах платных парковок.