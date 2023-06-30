Подозреваемых в организации притона для оказания интимных услуг задержали в Подмосковье

Троих жителей из Москвы, Московской области и Петербурга подозревают в организации притона для оказания интимных услуг. Незаконное заведение располагалось в бане.

Фото: пресс-службы МВД по СПБ и ЛО

Незаконный притон, где оказывались услуги интимного характера прикрыли полицейские. По подозрению в его организации находятся трое мужчин – жители Петербурга, Москвы и Московской области. Об этом сообщает ГУ МВД по Петербургу и ЛО.

Мужчин задержали в подмосковных Котельниках. По версии следствия, преступная деятельность была организована в бане, которая находилась в подвале многоквартирного дома. Ее посетители за деньги могли воспользоваться интимными услугами пяти девушек. Все они приехали из республик ближнего зарубежья.

В отношении всех дам составлены протоколы об административном правонарушении по статье 6.11 КоАП РФ (занятие проституцией). А по факту создания незаконного бизнеса возбуждено уголовное дело по статье 241 УК РФ (организация занятия проституцией).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что полиция установила личность сутенера, открывшего притон в Невском районе Петербурга сразу после закрытия притона в Выборгском районе. Им оказался 49-летний уроженец азиатского островного государства.