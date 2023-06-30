В Петербурге 30 июня пройдут дожди

Жарких дней в Петербурге в ближайшее время не будет. Переменные дожди и грозы ожидаются в городе.

Фото: Санкт-Петербург.ру/Соня Кроневальд

В пятницу, 30 июня от Северной столицы отступит жара. И погодой начнет заправлять северо-западная периферия активного циклона. Это значит, что над центральными районами страны местами ожидаются осадки. Об этом в своем телеграм-канале рассказал ведущий сотрудник центра «Фобос» Михаил Леус.

Так, в Петербурге ожидается переменная облачность. А после обеда пройдут кратковременные дожди, и прогремят грозы.

Воздух прогреется от +25 до +27°. Ветер западный и северо-западный 3–8 м/с. При грозе его потоки станут порывистыми. Атмосферное давление составит 750 мм ртутного столба. Это значит, что оно упадет ниже нормы.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что большинство российских туристов в июне предпочли не покидать страну во время отдыха. Такое решение приняли около 80% граждан.