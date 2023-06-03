На Челябинской улице водитель автомобиля, влетевшего в Volvo, не дожил один день до своего 58-летия и умер на месте

В Красногвардейском районе произошло смертельное ДТП с участием двух автомобилей. Одно из транспортных средств по неустановленной причине вылетело на встречку.

Фото: Pxhere

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, инцидент произошел 2 июня около половины четвертого дня у дома 3 по улице Челябинская. Тогда, 57-летний неработающий житель Всеволожского района, управляя чужим автомобилем, следовал от Рябовского шоссе в сторону Мурино, но внезапно по какой-то причине выехал на встречку, где столкнулся с двигавшимся во встречном направлении Volvo. За рулем последнего находился 66-летний москвич.

В результате ДТП житель Ленобласти от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. О состоянии второго автомобилиста сведений нет. Известно, что последний привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД 4 раза в 2022 и 2023 годах. В свою очередь, погибший за нарушение правил не привлекался.

В настоящее время все детали и обстоятельства произошедшего уточняются. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что после ДТП во Фрунзенском районе госпитализировали десять взрослых и двух детей.