В Приморском районе врачи спасают жизнь шестиклассницы, упавшей с 10 этажа жилого дома

Юная жительница Приморского района чудом выжила, выпав с балкона многоэтажки. Девочка пролетела десять этажей. В настоящее время за жизнь пострадавшей продолжают бороться врачи.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в ночь со 2 на 3 июня в полицию из детской городской больницы сообщили, что накануне около половины девятого вечера от жилого дома по проспекту Авиаконструкторов с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, переломами позвоночника, таза, верхних конечностей, ушибом легкого и другими тяжелыми повреждениями госпитализировали ученицу шестого класса.

В крайне тяжелом состоянии 13-летнюю петербурженку поместили на отделение реанимации. По версии следствия, девочка выпала с переходного балкона 10 этажа дома, рядом с которым ее обнаружили.

Известно, что родители девочки в разводе. На учетах семья не состоит. В настоящее время все детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что во Фрунзенском районе под окнами жилого дома обнаружили девушку с большим количеством травм.