В Мурино арендные ставки на коммерческие помещения доросли до уровня исторического центра Петербурга

Мурино, которое в настоящее время считается городом Ленобласти, почти догнало центральные районы Петербурге по арендным ставкам на коммерческие помещения.

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К соответствующему выводу пришли аналитики Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость». Уточняется, что средний диапазон за аренду коммерческой недвижимости в новостройке на территории Мурино может быть от 2,4 до 2,9 тысяч рублей за «квадрат» помесячно. В свою очередь, Центральный район Петербурга предлагает помещения, которые можно арендовать под открытие заведения общественного питания или магазин за 1,5 — 6 тысяч на квадратный метр в месяц, сообщает Neva.Today.

Таким образом, арендные ставки на коммерческие помещения в Мурино и центре Петербурга почти сравнялись. По мнению экспертов, такая тенденция сохранится еще на протяжении нескольких лет. Более того, во время строительства новых кварталов в пригороде ставки могут вырасти еще больше.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Северной столице и Москве восстанавливается спрос арендаторов на офисы и магазины.