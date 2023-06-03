Стало известно, что спровоцировало массовое ДТП с пострадавшими на Софийской улице

Специалисты установили обстоятельства столкновения нескольких машин во Фрунзенском районе. По предварительным данным, массовое ДТП произошло из-за грузового автомобиля.

Фото: пресс-служба МЧС по Петербургу

В пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти уточнили, что утром 3 июня авария с участием как минимум 10 автомобилей произошла после того, как 36-летний водитель грузового автомобиля «Iveco» выехал на полосу встречного движения.

По предварительным данным, 11 человек были госпитализированы в больницу. В пресс-службе уточнили, что в числе пострадавших есть двое детей 2006 и 2016 годов рождения. При этом трое из участников ДТП находятся в тяжелом состоянии.

Уточняется, что часть пострадавших экстренные службы доставали из поврежденных автомобилей с помощью гидравлического инструмента.

Напомним, что страшное ДТП произошло около 08:40 на Софийской улице, рядом с домом 54. На месте до сих пор работают сотрудники ГИБДД, проводится проверка.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что из-за ДТП на Софийской улице автобусы и троллейбусы временно ходят по самопроизвольным объездам.