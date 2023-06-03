Из-за массового ДТП на Софийской с 16 пострадавшими временно изменилось движение общественного транспорта

Из-за серьезного дорожного-транспортного происшествия на Софийской улице временно изменили маршруты общественного транспорта.

Фото: пресс-служба МЧС по Петербургу

Утром в субботу, 3 июня, у Невского путепровода произошло столкновение 13 автомобилей. До устранения последствий ДТП общественный транспорт следует по самопроизвольным объездам, сообщает пресс-служба Комитет по транспорту.

Автомобилистов также попросили выбирать альтернативные маршруты.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в страшном ДТП у Невского путепровода пострадали как минимум 16 человек. Причину произошедшего в настоящее время устанавливают специалисты. Предположительно, в аварии может быть замешан грузовой автомобиль.