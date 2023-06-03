Жертвами массового ДТП на Софийской утром в субботу стали больше 15 человек

Во Фрунзенском районе утром 3 июня произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с большим количеством пострадавших. В настоящее время на месте работают спасатели.

Фото: пресс-служба МЧС по Петербургу

Инцидент произошел на Софийской улице, у дома 54. Около 9 утра в субботу у Невского путепровода столкнулись сразу 12 автомобилей. Причина произошедшего пока неизвестна. В результате ДТП пострадали 16 человек, сообщает пресс-служба МЧС по Петербургу.

«Страшно… Спасатели пытаются вытащить людей….. Машины сильно искарежены….», — сообщают очевидцы группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» социальной сети «ВКонтакте».

Некоторые очевидцы предположили, что виноват в ДТП может быть самосвал, замеченный на месте ДТП. Еще один свидетель предположил, что к аварии может быть причастен Land Rover, вылетевший на встречную полосу.

На месте инцидента в настоящее время работают как минимум три машины МЧС и 15 спасателей, сотрудник скорой и полиции. Все детали и обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в мае на КАД произошло смертельное ДТП. Мужчина за рулем иномарки не справился с управлением, после чего налетел на другой автомобиль. В результате водитель последнего транспортного средства не выжил.