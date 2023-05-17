ДТП двух иномарок и грузовика на 74-м км КАД закончилось смертью одного из водителей

На КАД произошло смертельное ДТП, когда водитель иномарки не справился с управлением и налетел на стоящий на третьей полосе автомобиль. Водитель стоявшей машины скончался на месте.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, во вторник. 16 мая, на Кольцевой автодороге в Московском районе Петербурга произошло столкновение двух иномарок и грузовика, в результате которых водитель одной из легковушек погиб.

ДТП случилось в 11:00 утра, когда водителей Toyota Land Cruiser-100 совершил наезд на стоящий автомобиль Chevrolet Spark, который в свою очередь налетел на грузовик КАМАЗ-М194.

Известно, что в результате наезда водитель Chevrolet Spark скончался на месте от полученных травм, не дождавшись кареты скорой помощи.

Отмечается, что 40-летний водитель Toyota за текущий год один раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения по части 2 статьи 12.12 КоАП РФ (проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Красногвардейском районе заядлый нарушитель ПДД сбил 11-летнего мальчика на самокате.