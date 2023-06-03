Петербуржцам упростят процедуру получения компенсации за утечку личных данных

В Санкт-Петербурге задумались о разработке системы, которая поможет гражданам получить компенсацию за утечку их личных данных в Сеть.

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Из-за частных случаев передачи конфиденциальной информации пользователей мошенникам петербургские власти решили отработать систему получения выплат в качестве компенсации. Для этого горожанам необходимо пройти регистрацию на портале «Госуслуг», если они еще этого не сделали, рассказал заместитель руководителя Роскомнадзора Милош Вагнер на заседании Научно-технического совета Главного радиочастотного центра в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России».

Уточняется, что на сервисе создадут раздел, в котором жители России смогут получить всю необходимую информацию и помощь по теме утечки личных данных. Сейчас специалисты продолжают разрабатывать механизм восстановления прав граждан.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Кировском районе пенсионер получил через мессенджер подозрительное сообщение от лжесотрудника банка, после чего передал ему личные данные.