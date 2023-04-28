Пенсионер с проспекта Стачек через мессенджер передал личные данные лжесотруднику банка и лишился более миллиона рублей

В Кировском районе пожилой петербуржец получил через мессенджер подозрительное сообщение от сотрудника банка. Поверив неизвестному, мужчина сообщил все свои личные данные, после чего обнаружил списание более миллиона рублей.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, о мошенничестве в полицию заявил 75-летний пенсионер с проспекта Стачек. Мужчина объяснил, что 26 апреля апреля около восьми вечера ему в мессенджере позвонил неизвестный, представившийся работником банка. Злоумышленник заявил, что кто-то пытается оформить кредит на имя петербуржца, поэтому необходимо предоставить паспортные данные и необходимые смс-коды для предотвращения последствий.

Доверчивый пенсионер так и сделал, потеряв в результате 1 200 000 рублей. Фамилию, имя и отчество того, кто получил деньги, удалось узнать по данным перевода средств со счета пострадавшего.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество с использованием электронных средств платежа». Злоумышленника разыскивают.

Напомним, что такое преступление наказывается либо штрафом, либо обязательными, а также исправительными работами. Также может быть назначено ограничение или лишение свободы на срок до двух и трех лет соответственно.