Пенсионер с проспекта Стачек через мессенджер передал личные данные лжесотруднику банка и лишился более миллиона рублей
В Кировском районе пожилой петербуржец получил через мессенджер подозрительное сообщение от сотрудника банка. Поверив неизвестному, мужчина сообщил все свои личные данные, после чего обнаружил списание более миллиона рублей.
Как стало известно Санкт-Петербург.ру, о мошенничестве в полицию заявил 75-летний пенсионер с проспекта Стачек. Мужчина объяснил, что 26 апреля апреля около восьми вечера ему в мессенджере позвонил неизвестный, представившийся работником банка. Злоумышленник заявил, что кто-то пытается оформить кредит на имя петербуржца, поэтому необходимо предоставить паспортные данные и необходимые смс-коды для предотвращения последствий.
Доверчивый пенсионер так и сделал, потеряв в результате 1 200 000 рублей. Фамилию, имя и отчество того, кто получил деньги, удалось узнать по данным перевода средств со счета пострадавшего.
Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество с использованием электронных средств платежа». Злоумышленника разыскивают.
Напомним, что такое преступление наказывается либо штрафом, либо обязательными, а также исправительными работами. Также может быть назначено ограничение или лишение свободы на срок до двух и трех лет соответственно.